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Строительство нового зоопарка в Перми завершится осенью 2023 года

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Фото: t.me/mahonin59

Осенью 2023 года завершится строительство нового зоопарка в Перми в микрорайоне Нагорный. Об этом в соцсетях сообщили представители Минстроя Прикамья.

Сейчас на территории зоопарка идут работы по возведению вольеров и павильонов для животных, тематическому наполнению и художественному оформлению зданий, а также благоустройству территории. После завершения строительных работ зоопарку предстоит пройти процедуры лицензирования перед переездом животных и открытием.

Напомним, первые животные переехали в новый зоопарк в апреле этого года.

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