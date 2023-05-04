Строительство нового зоопарка в Перми завершится осенью 2023 года

Осенью 2023 года завершится строительство нового зоопарка в Перми в микрорайоне Нагорный. Об этом в соцсетях сообщили представители Минстроя Прикамья.

Сейчас на территории зоопарка идут работы по возведению вольеров и павильонов для животных, тематическому наполнению и художественному оформлению зданий, а также благоустройству территории. После завершения строительных работ зоопарку предстоит пройти процедуры лицензирования перед переездом животных и открытием.

Напомним, первые животные переехали в новый зоопарк в апреле этого года.