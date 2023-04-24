В Перми почти лето: синоптики о погоде в последнюю неделю апреля

Первая половина недели ожидается по-летнему теплой. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я», среднее отклонение температуры от климатической нормы составит 4 градуса. Во вторник термометры будут на уровне +18..+23°C.

В среду, 26 апреля, ожидается прохождение циклона, который принесет с собой прохладу и локальные дожди. Температура воздуха ночью +3…+8°C, днём +14…+19°C.

Похолодание после среды продолжится. В четверг, 27 апреля, ночью столбики термометра будет на отметке +4…+9°C, днем +12…+17°C. Также возможен дождь. В пятницу без осадков. Днем воздух прогреется до +8…+13°C.