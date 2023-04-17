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Летом в Перми пройдет фестиваль «Город встреч»

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Флагманским событием 300-летия Перми станет летний фестиваль «Город встреч». Главный режиссер мероприятия — режиссер театрализованных шоу и российский фигурист Илья Авербух.

Как рассказал изданию «Коммерсантъ» Илья Авербух, у фестиваля будет три направления. Первое — «Пермьформерс», включает огромное количество театральных ивентов, 99% из них будут организованы пермскими творческими коллективами. Второе направление — «Пермистика» — посвящено этническому искусству народов Пермского края, фольклору. Еще одно направление — «Перманентность». В нем будут объединены события, связанные с будущим города и его наследием, историей: мероприятия, посвященные экологии, литературе, живописи, краеведческие проекты.

Мероприятия будут проходить по всему городу.

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