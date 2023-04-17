В Перми на этой неделе потеплеет до +14 градусов

В Пермском крае на этой неделе ожидается теплая и сухая погода. В ночные часы еще сохранится отрицательный температурный фон, но днем термометры доберутся до +14°C, сообщает проект «Метеоролог и я».

Ночью на вторник термометр будет на отметке –3…+2°C, днем +8…+13°C, на северо-востоке +3…+8°C. Ветер северо-западный 2-7 м/с с переходом в течение дня на северо-восточный 2-7 м/с. В среду, 19 апреля, ночью подморозит до –6…–1°C, на северо-востоке до –11°C. Днем воздух прогреется до +8…+13°C, на северо-востоке +3…+8°C. Ветер восточный 3-8 м/с.

Самым теплым днем станет четверг, 20 апреля, потеплеет до +9…+14°C. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В пятницу возможен дождь, ночная температура воздуха составит –3…+2°C, дневная +5…+10°C, по юго-востоку до +14°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с с порывами по югу до 13 м/с.

В конце рабочей недели возможно новое похолодание, циклон принесет с собой не только холод, но и осадки.