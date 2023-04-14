В Перми историческое здание Ханнеса Мейера огородят забором

На этой неделе историческое здание Ханнеса Мейера на Уральской, 110 огородят забором. Как сообщают «Вести», ограждение будет установлено со стороны Цирка, улицы Степана Разина и частично со стороны Уральской улицы. В дальнейшем здесь будет смонтирована система видеонаблюдения.

Напомним, на этой неделе в здании произошел пожар — это уже пятый по счету в 2023 году.

Напомним, дом на улице Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры. Здание планируют снести, а на его месте построить новое с похожей архитектурой. Работы на объекте стартуют в 2024 году и завершатся до конца 2025 года.