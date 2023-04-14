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В Перми историческое здание Ханнеса Мейера огородят забором

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Фото: 2gis.ru

На этой неделе историческое здание Ханнеса Мейера на Уральской, 110 огородят забором. Как сообщают «Вести», ограждение будет установлено со стороны Цирка, улицы Степана Разина и частично со стороны Уральской улицы. В дальнейшем здесь будет смонтирована система видеонаблюдения. 

Напомним, на этой неделе в здании произошел пожар — это уже пятый по счету в 2023 году.

Напомним, дом на улице Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры. Здание планируют снести, а на его месте построить новое с похожей архитектурой. Работы на объекте стартуют в 2024 году и завершатся до конца 2025 года.

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