В Перми в очередной раз горело историческое здание Ханнеса Мейера

На территории исторического здания на Уральской, 110 в Мотовилихинском районе Перми 12 апреля произошел очередной пожар. В его ликвидации задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщили в МЧС. Как уточнили в ведомстве, в 2023 году это уже пятый пожар по данному адресу.

Напомним, дом на улице Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры. Здание планируют снести, а на его месте построить новое с похожей архитектурой. Работы на объекте стартуют в 2024 году и завершатся до конца 2025 года.