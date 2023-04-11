18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Памятник архитектуры XIX века в центре Перми выставлен на продажу

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Яндекс.Карты

В Перми выставили на продажу памятник архитектуры XIX века — «Дом жилой А.В. Холмогоровой» на Луначарского, 11. Как сообщает «Новый компаньон», соответствующее объявление появилось на одном из онлайн-сервисов.

Двухэтажное здание с мансардой и подвалом общей площадью 785 кв. метров оценили в 92,9 млн рублей. В стоимость объекта культурного наследия так входит огороженная территория в 1,3 тыс. кв. метров. Продажа осуществляется частным лицом. Здание рекомендуется использовать для офисов или под медицинское учреждение.

Информационный обзор редакции

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: