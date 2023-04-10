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Синоптики прогнозируют арктическое вторжение на этой неделе в Пермском крае

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Фото: Андрей Бекишев

В Пермском крае на этой неделе условия погоды будут формироваться под влиянием антициклона. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», ожидается небольшое количество осадков в виде снега и дождя.

Начало недели будет теплым. В понедельник, 10 апреля, температура воздуха ночью 0…–5°C, днем +1…+6°C, по югу до +11°C. Во вторник, 11 апреля, ночью столбик термометра будет держаться на отрицательной отметке вплоть до –12°C. Днем воздух прогреется до +3…+8°C. 

Самые теплые дни недели — среда и четверг. Ночью столбики термометра покажут от +1…–4°C, а днем поднимутся до отметки +8…+13°C.

В конце трудовой недели есть вероятность нового арктического вторжения с понижением температуры воздуха в ночные часы до –14…–16°C. Днем воздух прогреется лишь до скромных –1…+4°C.

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