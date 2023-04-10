В Перми начал работу сайт с маршрутами, приуроченными к 300-летию города

Центр развития туризма разработал сайт с маршрутами, приуроченными к празднованию 300-летия Перми. Туристы могут выбрать на карте девять вариантов отдыха в Пермском крае. Об этом сообщается на официальной странице Центра в сосетях.

Каждый вариант путешествия разнится по длительности (от одного до трех дней) и по содержанию. Так, на карте можно найти «классический» маршрут по популярными местами, «для искателей приключений» с нестандартными локациями и для семейного отдыха.

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