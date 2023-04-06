Власти Перми потратят 2,5 млн рублей на запуск фейерверков в майские праздники

В майские праздники в Перми запланирован запуск друх фейерверков — в День весны и труда 1 мая и в День Победы 9 мая. Власти готовы заплатить за них до 2,5 млн рублей. Соответствующий аукцион на портале Госзакупок объявила Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий.

В технической документации указано, что 1 мая продолжительность запуска фейерверка должна составить не менее 7 минут, фейерверк в День Победы — не менее 10 минут. Время и места запуска салютов пока не сообщается.