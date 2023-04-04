В Перми в здании трамвайного депо может появиться фудмолл

Здание бывшего трамвайного депо на Пермской, 1 оборудуют под фудмолл. Об этом рассказала гендиректор «Труменс-Групп» Елена Денисова в соцсетях. Концепцию фудмолла разработает команда «Труменс-Групп» совместно с ООО «Альянс». По словам Елены Денисовой, в историческом здании будет создано «красивое креативное, а главное — вкусное пространство в нашем любимом городе». Сейчас команда работает над концепцией проекта.

Напомним, в конце марта аукцион на право заключения договора аренды здания бывшего трамвайного депо выиграло ООО «Альянс», предложившее 6,9 млн руб. годовой аренды при начальной цене 4 068 руб. Договор с победителем будет заключен на 25 лет.