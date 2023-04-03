Синоптики рассказали, как долго в Перми сохранится теплая погода

Начало апреля в Пермском крае ожидается теплым погода с новыми температурными рекордами. Рабочая неделя начнется почти по-летнему теплой: при условии отсутствия облачности в понедельник, вторник и среду воздух может прогреться до +16…+17°С, не исключены новые температурные рекорды. Рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Однако, с 6 апреля влияние начнет наращивать холодный Скандинавский антициклон. Дневной температурный фон рухнет почти на 10 градусов: ожидаются скромные +3…+8°С. В ночные часы также существенно похолодает, в северных районах воздух может охладиться до –12°С.