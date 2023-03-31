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Начало апреля в стиле марта: синоптики о погоде на выходные в Перми

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Фото: Умпелев Фото

В первые числа апреля в Перми продолжится вынос теплого и влажного воздуха. Несмотря на небольшую минусовую температуру ночью, днем воздух вновь прогреется до до +10...+12°C. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В Перми в субботу 1 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4...+2°C, днем +7...+9°C. В воскресенье без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометра покажут +1...–1°C, днем +9...+11°C.

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