Начало апреля в стиле марта: синоптики о погоде на выходные в Перми

В первые числа апреля в Перми продолжится вынос теплого и влажного воздуха. Несмотря на небольшую минусовую температуру ночью, днем воздух вновь прогреется до до +10...+12°C. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В Перми в субботу 1 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4...+2°C, днем +7...+9°C. В воскресенье без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометра покажут +1...–1°C, днем +9...+11°C.