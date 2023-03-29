Строительный гипермаркет Leroy Merlin в Перми продолжит работать без изменений

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми продолжит работать без изменений, несмотря на передачу контроля над бизнесом в России местному менеджменту. Как сообщает 59.ru cj ссылкой на соцсети директора пермского филиала Сергея Николаева, компания в России переходит на «полную автономию» и будет использовать собственный капитал для роста в России.

Открытие новых магазинов временно будет приостановлено, а уже существующие продолжат полноценно работать. Все рабочие места сохранятся.