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Определился арендатор бывшего трамвайного депо на Разгуляе

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Telegram-канал Алексея Дёмкина

В Перми подвели итоги аукциона на право заключения договора аренды здания бывшего трамвайного депо на Разгуляе. Победу одержало агентство недвижимости ООО «Альянс», предложившее 6,9 млн руб. годовой аренды при начальной цене 4 068 руб. Здание будет сдано на 25 лет. Об этом глава Перми Алексей Дёмкин написал в своем Telegram-канале.

Всего в аукционе, помимо ООО «Альянс», приняли участие еще девять участников: ООО «Инвестиционная компания «Проксима», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов, Евгений Шальников.

По данным «РБК Пермь», ООО «Альянс» планирует сдавать здание бывшего депо в коммерческую аренду — под фермерский рынок и гастромаркет.

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