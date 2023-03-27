Тепло и сыро: синоптики рассказали, какая погода будет в последнюю неделю марта

Последняя неделя марта в Пермском крае будет теплой и сырой. По данным специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я», понедельник 27 марта может стать одним из самых теплых днем в этом месяце: днем воздух прогреется до +6…+12°C.

Во вторник начнется похолодание из-за антициклона. Столбики термометра ночью будут на отметке 5…+0°C, днем +4…+9°C. Ночью и утром облачная погода, днем и вечером переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь.

Со среды, 29 марта, ночная температура будет отрицательной, до –3…–8°C. Днем воздух будет прогреваться до +4…+10°C. Синоптики отмечают, что несмотря на похолодание, неделя все равно ожидается существенно теплее климатической нормы (на 4-2 градуса).