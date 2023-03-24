Из пермского кинотеатра «Кристалл» перевезут оборудование IMAX в ТРЦ «Планета»

Компания «Синема Парк» начала перевозить оборудование IMAX из закрытого кинотеатра «Кристалл» в ТРЦ «Планета». Как сообщили представители компании порталу «В курсе.ру», в пермском торговом центре откроется новый кинозал IMAX.

Сообщается, что зал в ТРЦ «Планета» откроется под другим брендом, так как канадская IMAX приостановила свою деятельности в России. Концепция кинотеатра еще разрабатывается.

Напомним, в феврале в Перми закрылись сразу два кинотеатра компании «Синема Парк»: «Кристалл» на Комсомольском проспекте и «Синема Парк» в ТРК «Колизей». Летом может закрыться кинотеатр в ТРК «Столица».

Информационный обзор редакции