18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Из пермского кинотеатра «Кристалл» перевезут оборудование IMAX в ТРЦ «Планета»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

2gis.ru

Компания «Синема Парк» начала перевозить оборудование IMAX из закрытого кинотеатра «Кристалл» в ТРЦ «Планета». Как сообщили представители компании порталу «В курсе.ру», в пермском торговом центре откроется новый кинозал IMAX.

Сообщается, что зал в ТРЦ «Планета» откроется под другим брендом, так как канадская IMAX приостановила свою деятельности в России. Концепция кинотеатра еще разрабатывается.

Напомним, в феврале в Перми закрылись сразу два кинотеатра компании «Синема Парк»: «Кристалл» на Комсомольском проспекте и «Синема Парк» в ТРК «Колизей». Летом может закрыться кинотеатр в ТРК «Столица».

Информационный обзор редакции

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: