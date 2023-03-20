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К юбилею Перми на улицах города могут установить «лего-медведей» и светящиеся фотозоны

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«Северная корона»
«Северная корона»

Компания «Северная корона» представила каталог, где показано, как можно украсить городское пространство к 300-летию Перми. Им могут воспользоваться различные компании и городские власти.

«Северная корона»
«Северная корона»

Авторы каталога предлагают установить на улицах города световые надписи и вывески для фасадов с упоминанием города, консоли и флаги, светящиеся фотозоны в виде почтовые марки с изображением медведя или артистов балета. Среди необычных идей — арт-объекты «лего-медведи» и «медведи оригами». Конструкция в форме «медведя-оригами» может быть объектом благоустройства, которое украсит городские общественные территории и пространства у предприятий, отмечают разработчики.

Информационный обзор редакции

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