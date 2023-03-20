К юбилею Перми на улицах города могут установить «лего-медведей» и светящиеся фотозоны

Авторы каталога предлагают установить на улицах города световые надписи и вывески для фасадов с упоминанием города, консоли и флаги, светящиеся фотозоны в виде почтовые марки с изображением медведя или артистов балета. Среди необычных идей — арт-объекты «лего-медведи» и «медведи оригами». Конструкция в форме «медведя-оригами» может быть объектом благоустройства, которое украсит городские общественные территории и пространства у предприятий, отмечают разработчики.

Информационный обзор редакции