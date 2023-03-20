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На этой неделе в Перми потеплеет до +9 градусов

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Умпелев_Фото

Рабочая неделя в Пермском крае ожидается тепле климатической нормы на 3-4°C. Как сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я», в регион продолжит поступать теплый и влажный воздух с Атлантики. Сумма осадков ожидается больше нормы, кроме южных районов.

В понедельник, 20 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, местами умеренный снег, по северу без осадков. Температура воздуха ночью –6…–11°C, днем –2…+3°C. Во вторник, 21 марта, в крае начнется потепление: ночью столбики термометра будут на отметке 0…–5°C, днем +1…+6°C. Облачная погода, мокрый снег, по югу дождь.

В среду воздух ночью прогреется до +3…–2°C, а днем до +3…+8°C. В четверг и пятницу днем ожидается потепление до +4…+9°C. Погода ожидается облачной, возможен дождь и мокрый снег.

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