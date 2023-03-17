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Сеть «Киномакс» может закрыть кинотеатр в ТРК «Столица» в Перми

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unsplash.com

Сеть «Киномакс» рассматривает возможность закрытия кинотеатра в ТРК «Столица». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сейчас управляющая компания ТРК рассматривает альтернативные варианты использования площадей кинотеатра, например, для развлекательных форматов. Точная дата закрытия кинотеатра не называется, ориентировочно, это может произойти этим летом.

Напомним, «Киномакс» пробовал продать пермский кинотеатр за 150 млн рублей, а в 2022 году площадкой кинотеатра интересовалась фитнес-сеть DDX fitness.

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