В Пермском крае ожидается мощное потепление до +10 градусов

В ближайшие два дня из-за антициклона с центром над Южным Уралом в Пермском крае ожидается мощное потепление. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В четверг, 16 марта, прогнозируется прогрев воздуха до +5…+9˚. Возможно установления нового температурного рекорда в Перми до +7,6˚. В пятницу, 17 марта, ожидается еще больший прогрев, на юге края столбики термометра покажут до +10˚.

Экстремальное тепло будет недолгим: вечером 17 марта в Перми начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. По предварительным прогнозам, в выходные днем будут слабые оттепели до 0…+3˚, а в ночь на воскресенье столбики термометров упадут до -7…-12˚.