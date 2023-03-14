В Перми стартует срочный ремонт дорог литым асфальтом

На этой неделе власти Перми сформируют план срочного ремонта дорог литым асфальтом. Как сообщил мэр Перми Алексей Демкин, главы районов должны сформировать заявки для асфальтовых заводов и приступить к ремонту дорог литым асфальтобетоном.

В первую очередь ремонт пройдет на Коммунальном мосту — там обстоит особенно плачевная ситуация с покрытием. Ремонт с помощью литого асфальта поможет остановить дальнейшее разрушение до момента проведения полноценного ремонта горячим асфальтом и обеспечить безопасность движения.