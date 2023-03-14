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В Перми стартует срочный ремонт дорог литым асфальтом

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Telegram-канал Алексея Дёмкина

На этой неделе власти Перми сформируют план срочного ремонта дорог литым асфальтом. Как сообщил мэр Перми Алексей Демкин, главы районов должны сформировать заявки для асфальтовых заводов и приступить к ремонту дорог литым асфальтобетоном.

В первую очередь ремонт пройдет на Коммунальном мосту — там обстоит особенно плачевная ситуация с покрытием. Ремонт с помощью литого асфальта поможет остановить дальнейшее разрушение до момента проведения полноценного ремонта горячим асфальтом и обеспечить безопасность движения.

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