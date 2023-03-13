Переменчивая погода: синоптики дают свои прогнозы на рабочую неделю в Перми

На этой рабочей неделе в Перми ожидается переменчивая погода. По данным специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я», ожидаются новые волны тепла и холода, порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

В понедельник, 13 марта, был установлен новый рекорд суточного максимума в Перми: столбики термометра были на отметке +5,8°C.

Во вторник, 14 марта, регион окажется на северной периферии антициклона. Ожидается солнечная погода без существенных осадков, но температурный фон понизится. Температура воздуха ночью –4…–9°C, в низинах до –13°C, днем –3…+2°C. В среду погода будет пасмурной и ветреной, пройдет небольшой снег. Термометр ночью покажет –3…–8°C, днем –1…+4°C.

По среднесрочным данным в четверг-пятницу в Пермском крае установится сухой характер погоды, облачный покров станет менее плотным, появится солнце. Температура воздуха ночью от –1 до –6°C, днем –1…+7°C.