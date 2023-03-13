18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Переменчивая погода: синоптики дают свои прогнозы на рабочую неделю в Перми

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Сергей Болденков

На этой рабочей неделе в Перми ожидается переменчивая погода. По данным специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я», ожидаются новые волны тепла и холода, порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

В понедельник, 13 марта, был установлен новый рекорд суточного максимума в Перми: столбики термометра были на отметке +5,8°C.

Во вторник, 14 марта, регион окажется на северной периферии антициклона. Ожидается солнечная погода без существенных осадков, но температурный фон понизится. Температура воздуха ночью –4…–9°C, в низинах до –13°C, днем –3…+2°C. В среду погода будет пасмурной и ветреной, пройдет небольшой снег. Термометр ночью покажет –3…–8°C, днем –1…+4°C.

По среднесрочным данным в четверг-пятницу в Пермском крае установится сухой характер погоды, облачный покров станет менее плотным, появится солнце. Температура воздуха ночью от –1 до –6°C, днем –1…+7°C. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: