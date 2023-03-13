Власти Перми утвердили девять новых мест для торжественных церемоний бракосочетания

В Перми был утвержден список общественных мест, где можно зарегистрировать брак помимо залов ЗАГС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Это сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад у театра оперы и балета, сквер на нижней части набережной реки Камы, сквер им. Юрия Калачникова, городская эспланада, сквер им. Мамина-Сибиряка у Пермской художественной галереи, Сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы в Кировском районе, Парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова.