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Власти Перми утвердили девять новых мест для торжественных церемоний бракосочетания

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unsplash.com

В Перми был утвержден список общественных мест, где можно зарегистрировать брак помимо залов ЗАГС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Это сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад у театра оперы и балета, сквер на нижней части набережной реки Камы, сквер им. Юрия Калачникова, городская эспланада, сквер им. Мамина-Сибиряка у Пермской художественной галереи, Сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы в Кировском районе, Парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова. 

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