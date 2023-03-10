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Антициклон и волна холода до -17 градусов: синоптики о погоде в Перми на выходные

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unsplash.com

В субботу ночью Пермский край попадёт в тыл циклона, который принесет с собой похолодание до –3...–8°C, а по северо-западу до –12°C. Днем потеплеет до –6...–1°C. Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в субботу ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами гололед, по северу — снегопад, налипание мокрого снега

В ночь на воскресенье Пермский край окажется в антициклоне, столбики термометров приблизятся к отметке –20°C, в большинстве районов покажут –17...–12°C. Уже днем в регионе столбики термометра вновь будут на отметке 0...+2°C

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