На станции «Пермь-I» установят двухуровневую пассажирскую платформу

В Перми реконструируют пассажирскую платформу на станции вокзала «Пермь-I». Ее сделают двухуровневой. Конструкция будет состоять из высокой и низкой частей, иметь переменную высоту. Это обеспечит пассажирам комфортную посадку и выход из вагонов.

Как сообщает ИА «Текст», высокая часть будет предназначена для скоростных «Ласточек» и пригородных составов из цельнометаллических вагонов, низкая — для электричек. Также на новой платформе будет смонтирован пандус и уложена тротуарная плитка. Сроки работы еще не назначены.