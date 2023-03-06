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В Перми на этой неделе закроются городские ледовые катки

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Shutterstock.com

В Перми 10 марта завершится период проекта по бесплатному катанию на коньках «Ледовый сезон». Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми.

С декабря прошлого года в рамках проекта работают восемь муниципальных катков. За время реализации проекта «Ледовый сезон» в бесплатные часы работы катки посетили более 29 тысяч человек. Рекордсменом в этом году стал стадион «Юность», его посетили более 10 тысяч человек. На втором месте – стадион «Гайва» с посещаемостью более 9,5 тысяч человек. Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Авангард», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния», каток у «Гознака».

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