Обильные осадки в виде с снега: синоптики о погоде в Перми на этой неделе

На предстоящей трудовой неделе погоду в Пермском крае будут формировать циклоны с обильными осадками в виде снега. Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», из-за наличия ветра с порывами до 18 м/с ощущаемая температура воздуха будет существенно ниже.

В первую половину рабочей недели ожидается облачная погода с небольшим снегом, местами снегопады. Температура воздуха ночью будет в пределах 5…–12°C, днем –2…–7°C.

Потепление придет в четверт, 9 марта. Столбики термометра ночью будет на отметке –7…–12°C, днём –2…+4°C, по северу днем –4…+1°C. Ветер южный 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Погода облачная, возможен снег с дождем.

В пятницу характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью –5…0°C, днем –3…+2°C. Переменная облачность, небольшой мокрый снег. Ветер южный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.