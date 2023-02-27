На этой неделе в Перми выпадет до половины месячной нормы осадков

В Пермском крае неделя ожидается богатой на осадки. Суммарно в регионе ожидается от 25 до 50% от месячной нормы осадков. Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», погода будет ветреная и облачная с наличием интенсивных в виде снега.

Первая половина недели будет теплой. В понедельник, 27 февраля, ожидается сильный снегопад, по югу снег с дождем, а в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью 0…–5°C, днем –3…+2°C. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с. Во вторник снегопады и порывы ветра до 15 м/с не прекратятся. Столбик термометра ночью будет на отметке –4…–9°C, днем –8…–3°C. Первый день весны встретит нас облачной погодой с прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха ночью –4…–9°C, при прояснениях до –15°C, днем –8…–3°C.

В четверг-пятницу возможны существенные изменения в температурном фоне. Так, 2 марта, температура воздуха ночью опустится до отметки –9…–14°C, днем –11…–6°C. В пятницу ночью термометр покажет –9…–14°C, при прояснениях до –20°C, днем –11…–6°C. Днем облачная погода и небольшой снег.