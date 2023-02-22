Пермь вошла в тройку лидеров страны по числу радиостанций

Согласно обновленным данным статистики о состоянии отрасли телерадиовещания в России, Пермь занимает третье место по количеству работающих в эфире радиостанций. В городе слушателям доступно 37 радиоканалов. Второе место рейтинга принадлежит Санкт-Петербургу с 41 радиостанцией, на первом – Москва и 52 радиостанции.

«Сейчас 25 из 37 радиостанций транслируются в эфир с телебашни РТРС на улице Крупской. В декабре открылось вещание радио Like FM, и теперь Пермский КРТПЦ обеспечивает 70% радиовещания города, – отметил замдиректора Пермского радиотелецентра Михаил Капустин. – Ресурс наших технических средств практически не ограничен, и уже сегодня он позволяет запустить дополнительно минимум 12 новых станций».

Примечательно, что в списке самых высоких телебашен России, пермская телебашня высотой 275 метров находится на третьей строчке после 326-метровой телебашни северной столицы и 540-метровой Останкинской телебашни.

Информационный обзор редакции