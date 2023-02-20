Погоду сформирует холодный высотный циклон: вот прогноз пермских синоптиков на неделю

В течение предстоящей недели условия погоды в Пермском крае будут формироваться в основном под влиянием холодного высотного циклона. Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в ближайшие трудовые дни будет умеренно-морозная погода с небольшим количеством осадков. При прояснениях не исключены морозы до –25...–30°C.

Наиболее холодным днем будет понедельник: термометры покажут –30°C или чуть ниже. Во вторник начнет сказываться влияние циклона: морозы станут менее интенсивными, но ощущаемая температура воздуха не повысится из-за усиления ветра. Температура воздуха ночью –14…–19°C, при прояснениях до –25°C, днем –6…–11°C.

Влияние высотного циклона сохранится вплоть до пятницы. Характер погоды в среду, четверг и пятницу существенно не изменится: ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Столбик термометра ночью будет на отметке от –12 до –19°C, при прояснениях до –25°C, днем от –7 до –15°C.