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Первые объекты нового пермского зоопарка получили заключение о готовности

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Госстройнадзор Пермского края провел проверку некоторых зданий нового зоопарка, строительство которых завершено, и выдал заключение о соответствии объектов техническим требованиям. После получения разрешения на ввод объекты будут переданы зоопарку. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Как пояснили в краевом Минстрое, речь идет о здании контактного зоопарка, пункте проката, дезбарьере, пункте охраны. Также в рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям. 

Сейчас в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика», где, например, будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, медведи, а также сипуха и другие лесные птицы.

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