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Первую партию велосипедов «Кама» раскупили до начала продаж

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

В Перми первую партию велосипедов «Кама» раскупили до начала продаж. Об этом сообщил инженер-конструктор компании «Форвард» Сергей Андреев. Всего планировалось выпустить 3 тысячи велосипедов лимитированной серии, посвященной предстоящему 300-летнему юбилею Перми. Сейчас производитель намерен выпустить партию в 10 тысяч экземпляров, — сообщает ТАСС.

Возрожденная «Кама» войдет в модельный ряд продукции «Форвард» и будет продаваться по цене порядка 12-13 тыс. рублей. В продажу велосипеды должны были поступить в марте-апреле. В этом году велосипед «Кама» будет выходить в классическом красном цвете, в 2024 году к нему добавятся модели в синем и белом цвете. Кроме того, с 2024 года компания рассчитывает расширить модельный ряд — с разными вариантами диаметров колес, скоростей и т.д.

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