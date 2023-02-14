Кинотеатр в ТРК «Колизей» объявил о закрытии

Кинотеатр «Синема Парк Колизей» в конце февраля прекращает свою деятельность. Последний рабочий день запланирован на 26 февраля. Об этом сообщается в сообщении администрации кинотеатра в группе Вконтакте.

Напомним, ранее стало известно, что 26 февраля закрывается другой кинотеатр сети «Синема Парк» — в «Кристалле» на Комсомольском проспекте.

На сегодняшний день в Перми работают четыре кинотеатра «Синема Парк», два из них продолжат работу и дальше: они находятся в ТРК «Семья» и в ТРК «Планета».