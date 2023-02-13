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В Перми построят многофункциональную спортивную арену до 2026 года

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Власти Пермского края и ООО «Пермь Арена» подписали концессионное соглашение о строительстве многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. зрителей. Арену возведут в 2026 году в районе ДКЖ. Площадь спортивного объекта превысит 70 тыс. кв. м.

В здании будет тренировочная площадка, десятки раздевалок, административные помещения. Кроме того, арена станет местом тренировок спортсменов и центром проведения матчей по баскетболу и хоккею, соревнований по фигурному катанию и массовых культурных мероприятий.

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