Понижение температурного фона и снегопады: синоптики о погоде на неделю

На этой неделе погоду в Пермском крае будет формировать передняя часть атмосферной ложбины, потом — антициклон. В связи с чем в первой половине недели ожидается облачная погода, снег и ветер до 10 м/с, во второй половине — осадки прекратятся, ветер ослабеет, а температурный фон понизится. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 13 февраля, ожидается облачная погода, местами снегопад. Температура воздуха ночью –8…–13°C, днем –10…–5°C. Во вторник и среду столбик термометра ночью будет на отметке –6…–11°C, днем –7…–2°C. В четверг, 16 февраля, начнется небольшое похолодание: температура воздуха ночью –8…–13°C, при прояснениях до –20°C, днем –11…–6°C. Самой холодной будет ночь на пятницу: термометр может опуститься до отметки –24°C. Днем воздух прогреется до –12…–7°C.