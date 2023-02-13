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Пермский край занял 47 место в рейтинге регионов России по уровню жизни

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Фото: Сергей Болденков

Агентство РИА Новости опубликовало ежегодный рейтинг качества жизни населения в российских регионах. По его итогам Пермский край занял 47 место. За прошлый год регион улучшил свое положение на две позиции. 

Рейтинг составлялся на основе 67 показателей: уровень доходов населения, здоровье и образование жителей региона, жилищные условия, безопасность, экологические и климатические условия, развитие малого бизнеса и развитие транспортной инфраструктуры и другие.

Первые пять мест в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Краснодарский край. Замыкают топ Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва.

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