18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Синема Парк» закрывает кинотеатр в пермском «Кристалле»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

2gis.ru

В Перми закрывается кинотеатр «Кристалл» на Комсомольском проспекте. Последний день работы — 27 февраля. Об этом изданию «Новый компаньон» рассказала менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» Екатерина Пекарь. Все деньги за билеты, купленные на сеансы после 26 февраля, будут возвращены зрителям. Работу прекратит и боулинг-клуб, располагающийся в здании «Кристалла».

По данным издания, сейчас ведутся переговоры о расторжении договоров с «Синема Парком» в ТРК  «Колизей Синема».

Напомним, в «Кристалле» может расположиться региональный Дом молодежи. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. Краевые власти уже ведут с собственниками здания переговоры о покупке объекта в региональную собственность. По примерным оценкам, стоимость здания оценивается в 500 млн руб.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: