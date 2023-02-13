«Синема Парк» закрывает кинотеатр в пермском «Кристалле»

В Перми закрывается кинотеатр «Кристалл» на Комсомольском проспекте. Последний день работы — 27 февраля. Об этом изданию «Новый компаньон» рассказала менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» Екатерина Пекарь. Все деньги за билеты, купленные на сеансы после 26 февраля, будут возвращены зрителям. Работу прекратит и боулинг-клуб, располагающийся в здании «Кристалла».

По данным издания, сейчас ведутся переговоры о расторжении договоров с «Синема Парком» в ТРК «Колизей Синема».

Напомним, в «Кристалле» может расположиться региональный Дом молодежи. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. Краевые власти уже ведут с собственниками здания переговоры о покупке объекта в региональную собственность. По примерным оценкам, стоимость здания оценивается в 500 млн руб.