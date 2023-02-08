В Перми возобновилось серийное производство велосипедов «Кама»

На пермском заводе «Форвард» началась сборка обновленной версии велосипедов «Кама», которые выпускались в 1970-х по 1990-е гг. Первая партия будет состоять из 3 000 велосипедов — только на этих экземплярах будет присутствовать логотип 300-летия Перми. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Обновленная «Кама» — классический городской складной велосипед в современном исполнении. При его производстве применяется роботизированная сварка рам, система складывания стала более совершенной и безопасной. Кроме того, были видоизменены обода колес — теперь они двойные и более прочные. Визуально велосипед приближен к облику исторической модели.

Возрожденная «Кама» войдет в модельный ряд продукции «Форвард» и будет продаваться по цене порядка 12-13 тыс. рублей. Планируется, что в ближайшие две недели велосипед уже начнет поступать в магазины дилеров по всей стране.

В этом году велосипед «Кама» будет выходить в классическом красном цвете, в 2024 году к нему добавятся модели в синем и белом цвете. Кроме того, с 2024 года компания рассчитывает расширить модельный ряд — с разными вариантами диаметров колес, скоростей и т.д.

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