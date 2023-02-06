Арендатор Пушкинской бани оспорит решение суда о возврате имущества мэрии Перми

Владелец АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» намерен оспорить решение арбитражного суда о расторжении договора аренды Пушкинской бани. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на контролирующего учреждение Валерия Япарова, сейчас общество ожидает публикации мотивировочной части решения суда.

Напомним, в 2018 году баня была передана в аренду АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия». Мэрия добивалась расторжения договора аренды и взыскания долгов по аренде. Арбитражный суд Пермского края 1 февраля постановил вернуть двухэтажную баню на ул. Пушкина, 64 в собственность администрации города. Как ранее сообщили в департаменте имущественных отношений, после возврата бани администрация города планирует сохранить целевое назначение объекта – оказание банных услуг населению.