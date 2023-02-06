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В Пермском крае на этой неделе похолодает до –22 градусов

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Фото: Виталий Суслов

В предстоящую трудовую неделю в Пермском крае ожидается значительное похолодание. По данным проекта «Метеоролог и я»,  при наличии прояснений столбик термометра может опуститься до отметки –22°C.

Наиболее холодной ожидается первая половина недели: этот период будет почти сухим с наличием локальных прояснений. С понедельника по среду температура воздуха ночью –10…–15°C, при прояснениях до –19°C, днем –12…–7°C. В отдельных районах небольшой снег.

В ночь на четверг ситуация изменится: ожидается повышение температуры воздуха и снег. Температура воздуха ночью –3…–8°C, днем –6…–1°C.

В пятницу, 10 февраля, высотный гребень вернется, осадки прекратятся, температурный фон немного понизится. Ночью воздух прогреется до –8…–13°C, днем –8…–3°C, при прояснениях до –17°C, днем –12…–7°C.

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