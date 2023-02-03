Облачно и без осадков: синоптики о погоде на выходные в Перми

В выходные, 4 и 5 февраля, в Перми сохранится умеренно теплая погода без осадков. Об этом сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я».

По прогнозу синоптиков, в субботу, 4 февраля, в Перми будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью –9...–11°C, днем –8...–6°C. В воскресенье характер погоды существенно не изменится: облачно и без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке –9...–11°C, днем –9...–7°C. Ветер слабый переменного направления.