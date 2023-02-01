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В Пермском крае запечатлели редкую радугу

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Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Работники Лысьвенского лесничества запечатлели редкое природное явление — зимнюю радугу. Фото опубликовали в группе министерства природных ресурсов Пермского края в «ВКонтакте».

Такую радугу можно наблюдать только зимой, во время сильного мороза, когда холодное солнце сияет на бледно-голубом небе, а воздух наполнен маленькими кристалликами льда. Солнечные лучи преломляются, проходя сквозь эти кристаллики, как сквозь призму и отражаются в холодном небе разноцветной дугой. У синоптиков считается, что радуга зимой — к изменению погоды.

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