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По решению суда Пушкинская баня возвращена администрации Перми

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Арбитражный суд Пермского края постановил вернуть Пушкинскую баню в собственность администрации города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 2018 году баня была передана в аренду АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия». Исковое заявление администрации о возврате бани было подано в связи с тем, что после отказа городских властей от договора аренды на основании неисполнения арендатором своих договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг, арендатор отказался освободить баню.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений, после возврата бани администрация города планирует сохранить целевое назначение объекта – оказание банных услуг населению.

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