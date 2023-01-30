В Перми на Сибирской улице установили уличные часы

В ходе ремонта Сибирской улицы в центре Перми установлены новые уличные часы. Как отметил мэр Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале, они выполнены в одном стиле с другими элементами благоустройства.

Напомним, капитальный ремонт Сибирской улицы начался в середине августа 2022 года. В ходе ремонта подрядчики приведут улицу к единому виду: будут заменены опоры освещения, светофоры, колодцы дождевой канализации, бортовой камень, покрытие тротуаров и проезжей части, обновлены газоны.