Снег и потепление до 0 градусов: синоптики о погоде на рабочую неделю в Перми

В ближайшие дни погодные условия в Пермском крае сформирует высотно-теплый антициклон. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я», температура воздуха превысит норму на 5-7°C.

В понедельник в крае пройдет небольшой снег. В течение суток температура воздуха составит −7…−12°C. Во вторник, 31 января, температура воздуха днем повысится до −2…−7°C. Ожидается небольшой снег. По предварительным данным, 1 февраля окажется самым теплым днем на этой неделе. В большинстве районов, за исключением юга и востока края, потеплеет до 0…−5°C. В конце недели ожидается похолодание. В четверг и пятницу дневная температура воздуха составит −7…−12°C. При облачной с прояснениями погоде в отдельных районах пройдет небольшой снег.