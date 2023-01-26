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Власти Перми планируют повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений

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Shutterstock.com

Власти Перми вышли с инициативой значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений. Законопроект предполагает увеличение штрафа до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей – за повторное. Сейчас размер штрафа за такие нарушения составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии считают, что действующее наказание не приводит к значительному снижению числа незаконно размещенных объявлений. 53% протоколов в отношении расклейщиков составлены на тех, кто уже был привлечен за аналогичное правонарушение.

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