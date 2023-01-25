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Власти Перми объяснили перенос арт-объекта «Счастье не за горами»

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t.me/permadmin

Пресс-служба администрации губернатора Пермского края прокомментировала ситуацию с перемещением арт-объекта «Счастье не за горами» на пермской набережной. По заключению специалистов, перенос столба нарушит требования по освещению причальной стенки. Краевой Минтранс совместно с администрацией Перми приняли решение перенести на несколько метров надпись.

Напомним, накануне рабочие демонтировали буквы арт-объекта и начали размещать их на новом месте между опорами освещения. Ранее поступали жалобы, что высокая опора освещения за знаменитым арт-объектом попадает в кадр и портит фотографии.

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