На пермской набережной переносят арт-объект «Счастье не за горами»

Арт-объект «Счастье не за горами» начали переносить на другое место. В мэрии Перми заявили, что надпись находится на балансе Городского центра охраны памятников и разрешение на демонтаж не выдавалось. Специалисты Центра выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим, готовится предписание в отношении подрядчика.

Напомним, после реконструкции набережной Камы у Речного вокзала за знаменитым арт-объектом оказалась высокая опора освещения, которая попадает в кадр и портит фотографии. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин давал поручение до конца января перенести именно столб за арт-объектом, а не буквы.