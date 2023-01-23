Пермь стала одним из лидеров среди городов-миллионников по строительству торговых центров в 2022 году

В 2022 году в Перми зафиксировали наибольший рост строительства торговых центров среди 15 российских городов-миллионников. Обеспеченность торговыми площадями выросла сразу на 49%, до 384 кв. м на 1 тыс. человек. Об этом сообщается в исследовании NF Group.

По данным аналитиков, в Уфе, Красноярске и Ростове-на-Дону динамика оказалась отрицательной: обеспеченность торговыми площадями сократилась на 1%. Самым высоким этот показатель остается в Самаре, где на 1 тыс. человек приходится 771 кв. м торговых площадей. Москва на четвертом месте среди крупнейших городов страны: на 1 тыс. жителей столицы приходится 580 кв. м торговых площадей.